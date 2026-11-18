Le Chef de l’État a annoncé qu'il présidera la Journée des Forces armées ce jeudi 19 novembre 2026 au Quartier Dial Diop, selon le communiqué du Conseil des ministres. Cette célébration porte sur le thème : « Forces armées, vecteurs de l’intégration sous régionale et de la sécurité collective », un choix qui s'accorde avec sa présidence en exercice de la CEDEAO. Le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux Forces armées. Leur engagement, leur professionnalisme et leur exemplarité consolident au quotidien la sécurité nationale et sous-régionale, tout en assurant le rayonnement international du Sénégal.



En sa qualité de Chef suprême des Armées, le Président de la République a renouvelé sa détermination à ne ménager aucun effort pour améliorer la condition militaire, fournir un équipement adéquat et poursuivre la modernisation des forces de défense et de sécurité. Cette volonté s'inscrit dans un contexte international incertain, face à des défis sécuritaires et technologiques d’envergure.