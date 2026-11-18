Le Chef de l’État a annoncé qu'il présidera la Journée des Forces armées ce jeudi 19 novembre 2026 au Quartier Dial Diop, selon le communiqué du Conseil des ministres. Cette célébration porte sur le thème : « Forces armées, vecteurs de l’intégration sous régionale et de la sécurité collective », un choix qui s'accorde avec sa présidence en exercice de la CEDEAO. Le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux Forces armées. Leur engagement, leur professionnalisme et leur exemplarité consolident au quotidien la sécurité nationale et sous-régionale, tout en assurant le rayonnement international du Sénégal.
En sa qualité de Chef suprême des Armées, le Président de la République a renouvelé sa détermination à ne ménager aucun effort pour améliorer la condition militaire, fournir un équipement adéquat et poursuivre la modernisation des forces de défense et de sécurité. Cette volonté s'inscrit dans un contexte international incertain, face à des défis sécuritaires et technologiques d’envergure.
En sa qualité de Chef suprême des Armées, le Président de la République a renouvelé sa détermination à ne ménager aucun effort pour améliorer la condition militaire, fournir un équipement adéquat et poursuivre la modernisation des forces de défense et de sécurité. Cette volonté s'inscrit dans un contexte international incertain, face à des défis sécuritaires et technologiques d’envergure.
Autres articles
-
COP31 : Plus de 30 milliards de FCFA injectés pour le Sénégal, plus de 17 millions de dollars sont également attendus
-
Infrastructures et mémoire, le Premier ministre fait le point sur le port de Ndayane, le réseau gazier et le massacre de Thiaroye
-
Insertion des jeunes : les volontaire des JOJ et la jeunesse érigés en priorité absolue pour l'emploi et la formation
-
« Héritage des JOJ Dakar 2026 :le Chef de l’État ordonne un programme national et la rédaction d’un Livre blanc »
-
16e Biennale de l’Art africain contemporain : le Président de la République instruit le gouvernement pour le bon déroulement de l’édition