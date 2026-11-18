Le Président de la République, recevra vendredi 20 novembre 2026, les athlètes détenteurs de médailles, le mouvement olympique et les acteurs culturels actifs lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Avant cela, il présidera, jeudi 19 novembre 2026 la Journée des Forces armées, puis la cérémonie d’ouverture de la Biennale de l’Art africain contemporain, selon le communiqué du Conseil des ministres.



Le Chef de l’État effectuera ensuite une tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, du 26 au 29 novembre 2026. Son calendrier prévoit aussi la commémoration de la Journée des Tirailleurs le mardi 1er décembre 2026, avant l’inauguration de l’usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles le jeudi 3 décembre 2026.



Le Président de la République a par ailleurs rappelé au Conseil sa participation au Forum de Paris sur la Paix, les 10 et 11 novembre 2026, ainsi que sa présence au 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge, du 14 au 16 novembre 2026.