L'Assemblée nationale a voté contre le projet de loi de finances initiale (LFI) pour l'année 2027, ce mercredi 18 novembre 2026. Ce rejet du budget de l'État par les députés intervient après le refus du projet de loi de finances rectificative le 3 novembre 2026, lors d'une précédente séance. Lors du vote sur la dette publique, 126 députés ont voté contre, 18 pour et 2 se sont abstenus sur 146 votants (165 inscrits).Comme argument la majorité parlementaire dont le Pastef, dit avoir contesté le « manque de transparence, les incohérences dans les documents et l'utilisation de projections issues de la LFR rejetée ».

