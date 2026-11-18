Le Président de la République a noté avec satisfaction le bon déroulement des 4e Jeux olympiques de la Jeunesse d’été « JOJ Dakar 2026 », tenus du 31 octobre au 13 novembre 2026, selon le communiqué du Conseil des ministres. Le Comité International Olympique (CIO), les 205 délégations présentes et les populations, notamment celles du continent africain, ont unanimement salué la réussite de l'événement en termes de participation et d'organisation.



Pour ce tout premier rendez-vous olympique sur le sol africain, le Chef de l’État a remercié et félicité l'ensemble des acteurs de ce succès : le Premier ministre, les membres du gouvernement, le CIO et sa présidente Kirsty Coventry, le président du CNOSS, le coordonnateur et l’équipe du COJOJ, les maires de la ville et des communes d’accueil, les autorités administratives déconcentrées, les services de l’État, les sportifs, les acteurs culturels, les populations et les volontaires. Leur engagement a garanti le bon déroulement des compétitions et du séjour des délégations. Le Président de la République a aussi magnifié la détermination collective du peuple sénégalais, qui a une nouvelle fois démontré son ouverture et sa culture légendaire d’hospitalité, la Teranga.



Le Chef de l’État a salué le professionnalisme et le déploiement conjoint des forces de défense et de sécurité durant l’événement, sous la supervision du CNS JOJ que dirige le ministre de l’Intérieur. Il a également mis en avant la qualité et la fonctionnalité des infrastructures sportives, fruits du travail du ministre des Infrastructures, du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l’AGEROUTE ainsi que des entreprises publiques et privées partenaires. Il a aussi loué les efforts d’amélioration du cadre de vie, sous l’égide de la SONAGED, de la Direction générale du Cadre de vie, des communes et de la ville d'accueil des JOJ. Il a invité les différents acteurs, notamment les ministères en charge de l’Environnement, des Collectivités territoriales et de l’Intérieur, à maintenir cet élan.



Selon le Président de la République, les JOJ Dakar 2026 ont mis en lumière les capacités d’organisation du Sénégal, le talent universel des acteurs culturels, le potentiel de la jeunesse et les performances inédites des sportifs nationaux. Au nom du peuple sénégalais, il a félicité la délégation « TEAM SENEGAL » pour ses résultats historiques et son classement honorable au palmarès. Il a annoncé la remise de distinctions, ce vendredi 20 novembre 2026, aux artisans du succès des JOJ et aux athlètes détenteurs de médailles, en présence du CNOSS, de leur encadrement administratif et technique et du ministre de la Jeunesse et des Sports.



Le Chef de l’État a demandé au Premier ministre de préparer, avant la fin de l’année, un Conseil présidentiel d’évaluation exhaustive et prospective des JOJ Dakar 2026. Il a également invité toutes les parties prenantes, dont le ministère de la Jeunesse et des Sports et le CNOSS, à poursuivre le soutien, l’encadrement et l’accompagnement des jeunes talents et des équipes nationales.



Enfin, le Président de la République a insisté sur l’entretien fonctionnel des nouvelles infrastructures sportives. Il a préconisé l'élaboration consensuelle d'un programme national pour consolider l’héritage multisectoriel des JOJ Dakar 2026, en prenant en compte les spécificités de chaque acteur, autour d’un Livre blanc sur l’organisation et les enseignements de ce rendez-vous historique.