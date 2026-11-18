Au Sénégal, du 1er janvier au 15 novembre 2026, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a interpellé 6889 personnes dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. L’information a été donnée, mardi 17 novembre, par le chef de la DNLT, le commissaire de police Cheikh Sadibou Senghor, qui a précisé que les «statistiques n’ont pas été globalisés», au cours d’un Atelier de constitution de l’Alliance des médias du Programme opérationnel conjoint (POC) II, financé par l’Union européenne (UE).



«Il y a aussi quand même un bon nombre d'organisateurs et de passeurs, de convoyeurs aussi qui ont été déferlés dans les différents parquets. Ils tournent aussi autour de 350 et autres. Cela montre un peu nos actions sur le point de la lutte contre les empêchements de départ. En tout cas au niveau de la DNLT, il y a presque 107 départs qui ont été empêchés jusqu'à ce jour et 88 réseaux démantelés», a-t-il précisé.



Par ailleurs, le commissaire a souligné que «les interventions des forces de défense et de sécurité visent avant tout à protéger les vies humaines, notamment à travers les opérations de secours et d’assistance aux migrants en détresse en mer». Objectif affiché : «permettre aux migrants de recouvrir leur dignité et de retourner dans leurs foyers respectifs».



La gendarmerie nationale, quant à elle, a réalisé 51 interceptions principalement dans les localités de Fatick, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Si 35 pirogues ont été dénombrées, 2.826 personnes ont été interpellées, dont 1.888 Sénégalais.



Plus d’une vingtaine de journalistes issus de rédactions sénégalaises dont PressAfrik ont participé à cet atelier. Le POC II, financé à hauteur de 34 750 000 euros par l’UE (soit environ 22,79 milliards de francs CFA), est une réponse à la stratégie nationale du Sénégal dans la lutte contre le trafic en mer et au besoin de protection des migrants irréguliers.