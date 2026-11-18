Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a regretté l'augmentation et l'accélération des traversées clandestines vers l'Europe. Il a annoncé en Conseil des ministres, ce mercredi 18 novembre, que cette « situation nécessite le durcissement de la surveillance sur le littoral sénégalais ainsi que le déploiement d'actions gouvernementales immédiates pour stopper ce fléau ». Le chef de l'État a rendu hommage aux personnes disparues en mer et a adressé la compassion de la Nation aux proches endeuillés suite au naufrage meurtrier de Lompoul.



Le chef de l'exécutif a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'élaborer un document exhaustif sur les « enjeux et les réponses adaptées contre l'émigration irréguliere », tout en évaluant les résultats et le dispositif du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI). Selon le Président de la République, l'ampleur et la mutation de ce phénomène imposent à l'exécutif d'intensifier, en plus du « redressement des secteurs de l'Agriculture et des Pêches, les programmes publics en faveur de la jeunesse, de l'instruction, de l'apprentissage professionnel, de l'insertion professionnelle, de l'initiative privée des jeunes et de l'indépendance financière des femmes ».



Le Chef de l'État a souligné l'urgence de concrétiser l'ensemble des mécanismes publics via un nouveau Programme prioritaire d’insertion et de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Il a enfin chargé le Premier ministre d'organiser une concertation sur ce dossier et de lui soumettre les axes d'un dispositif exceptionnel destiné aux jeunes.