17 morts liés au combat de lutte à Pikine : le députe Babacar Ndiaye hausse le ton

Le phénomène des violences lors des combats de lutte à Pikine ( dans la banlieue dakaroise) prend une ampleur dramatique. Selon le député Babacar Ndiaye du Pastef (parti au pouvoir), pas moins de 17 personnes ont perdu la vie dans des incidents liés à ces événements et le dernier décès (Babacar Diagne) remonte au combat de lutte ayant opposé Ama Baldé et Franc le 16 février 2025.



Face à cette recrudescence de violences, l’élu a exhorté le ministre de l’Intérieur à assumer pleinement ses responsabilités. « Nous demandons au ministre de l’Intérieur de prendre toutes ses responsabilités par rapport aux multiples cas d’agressions qui interviennent lors des combats de lutte. Si cela en vaut la peine d’arrêter les combats de lutte, il faut le faire », a-t-il déclaré avec insistance.



Babacar Ndiaye a également plaidé pour la délocalisation de l’arène de Pikine, estimant que sa présence ne fait qu’aggraver l’insécurité dans la localité. « Il faut délocaliser cette arène, nous n’en voulons plus », a-t-il martelé.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, dans un communiqué en date du 18 février 2025, la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l’ensemble du territoire national.



Lors du combat de lutte du 16 février, de nombreux amateurs qui avaient acheté leurs billets n'ont pas pu accéder à l'arène, puisque la jauge maximale a été atteinte, occasionnant du coup de nombreux incidents.