Diamniadio : le Salon Industriel de l’Agriculture ferme ses portes sur une note d’innovation et d’espoir

Diamniadio a vibré au rythme de l’innovation agricole ces derniers jours, à l’occasion du Salon Industriel de l’Agriculture, qui a officiellement pris fin hier. Cet événement majeur a réuni les principaux acteurs du secteur, venus démontrer leur savoir-faire et leur engagement à moderniser durablement l’agriculture sénégalaise.



À travers les différents stands et espaces d’échanges, les professionnels ont mis en avant des solutions concrètes visant à améliorer la production, la transformation et la compétitivité des filières agricoles. Une dynamique saluée par Docteur Mamadou Ba, Secrétaire général de l’interprofession avicole, qui voit dans cette initiative un levier essentiel pour accélérer la transformation du secteur.



Selon lui, ce rendez-vous a permis de valoriser des innovations majeures tout en favorisant le dialogue entre les différents maillons de la chaîne de valeur. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les synergies entre producteurs, transformateurs, fournisseurs d’équipements et investisseurs afin de relever les défis liés à l’autosuffisance alimentaire.



« Le SIAGRO, Salon International de l’Agroalimentaire, est un salon professionnel qui se tient tous les deux ans, les années paires. Cette édition 2026 confirme son rôle de vitrine pour l’ensemble des métiers de l’agriculture et de l’aviculture », a-t-il expliqué.



Dr Mamadou Ba a souligné que cette plateforme rassemble exclusivement des professionnels issus de divers domaines : aviculture, infrastructures, équipements agricoles, systèmes d’irrigation, production de maïs, intrants, abattage et transformation. Une diversité qui reflète la richesse et le potentiel du secteur agricole sénégalais.



Il a également rappelé le rôle central de l’interprofession, notamment en matière de formation et de gouvernance de la chaîne de valeur. « Nous sommes présents pour rencontrer les professionnels et les visiteurs, faire connaître davantage le secteur avicole et mettre en lumière les opportunités qu’il offre aux Sénégalais ainsi qu’aux investisseurs », a-t-il ajouté.



Au-delà de l’exposition, le salon s’impose comme un espace stratégique d’échanges sur les contraintes, les solutions et les perspectives de développement de la filière. Pour les participants, il constitue une véritable vitrine des avancées réalisées par l’industrie avicole sénégalaise.



Alors que cette édition s’achève, les regards sont déjà tournés vers la prochaine rencontre prévue en 2028, avec l’ambition de poursuivre cette dynamique de transformation et de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.