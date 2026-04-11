Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Préparation CAN féminine 2026 : « Lionnes » du Sénégal affronteront le Burkina Faso en double confrontation amicale



Préparation CAN féminine 2026 : « Lionnes » du Sénégal affronteront le Burkina Faso en double confrontation amicale
Dans le cadre de leur préparation à la Coupe d’Afrique des nations féminine, les « Lionnes » du Sénégal affronteront le Burkina Faso en double confrontation amicale les 13 et 16 avril 2026 à 17h00 GMT, au Stade Léopold Sédar Senghor.
 
Ces rencontres serviront de test grandeur nature pour affiner les automatismes et jauger l’état de forme de l’équipe.
 
Les « Lionnes » du Sénégal vont participer au Maroc à leur cinquième CAN, dont la troisième de suite. Elles partagent le groupe A avec le Maroc, l’Algérie et le Kenya.
 
A noter que la Confédération africaine de football (CAF) a reporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2026, initialement prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril, aux nouvelles dates du 25 juillet au 16 août de la même année, afin de permettre une augmentation substantielle de la prime destinée à l’équipe vainqueur, a déclaré, mercredi à Dakar, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 11 Avril 2026 - 15:12


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter