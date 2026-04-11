Préparation CAN féminine 2026 : « Lionnes » du Sénégal affronteront le Burkina Faso en double confrontation amicale

Dans le cadre de leur préparation à la Coupe d’Afrique des nations féminine, les « Lionnes » du Sénégal affronteront le Burkina Faso en double confrontation amicale les 13 et 16 avril 2026 à 17h00 GMT, au Stade Léopold Sédar Senghor.



Ces rencontres serviront de test grandeur nature pour affiner les automatismes et jauger l’état de forme de l’équipe.



Les « Lionnes » du Sénégal vont participer au Maroc à leur cinquième CAN, dont la troisième de suite. Elles partagent le groupe A avec le Maroc, l’Algérie et le Kenya.



A noter que la Confédération africaine de football (CAF) a reporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2026, initialement prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril, aux nouvelles dates du 25 juillet au 16 août de la même année, afin de permettre une augmentation substantielle de la prime destinée à l’équipe vainqueur, a déclaré, mercredi à Dakar, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.