Le 17 septembre 1960 marquait un tournant décisif dans la construction institutionnelle du Sénégal. Vingt jours seulement après l'éclatement de la Fédération du Mali et la proclamation de l'indépendance de la République sénégalaise, le Président du Conseil, Mamadou Dia, formait la toute première équipe gouvernementale de la nation souveraine.



Composée de 18 ministres, cette première équipe comprenait des figures historiques de la République, notamment Léopold Sédar Senghor au Conseil des ministres, Gabriel d'Arboussier à la Justice ou encore Valdiodio Ndiaye à l'Intérieur. Ce gouvernement pionnier avait la lourde charge de bâtir les fondations administratives, économiques et politiques d'un État naissant comptant alors 3,3 millions d'habitants.

Soixante-six ans jour pour jour après cet acte fondateur, la trajectoire institutionnelle du pays soulève d'importantes interrogations quant à l'évolution et à l'efficacité de son appareil administratif.



Alors que la population sénégalaise est passée de 3,3 millions d'habitants à l'aube des indépendances à plus de 19 millions aujourd'hui, les défis économiques et sociaux se sont considérablement complexifiés. Face à la multiplication progressive des portefeuilles ministériels, des directions générales et des agences publiques au fil des régimes, plusieurs acteurs de la société civile et analystes politiques appellent désormais à une rationalisation en profondeur des dépenses de l'État.



L'enjeu central repose aujourd'hui sur l'instauration d'une gouvernance axée sur la sobriété et la performance publique. Pour répondre aux besoins urgents des populations en matière d'emploi, d'infrastructures et de services sociaux de base, les observateurs préconisent une transition vers une gestion par les résultats, où le coût de chaque structure administrative doit être rigoureusement justifié devant le contribuable.