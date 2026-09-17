Transition bas carbone : le secteur des transports pourrait créer 32 000 emplois par an d'ici 2035

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, a annoncé ce jeudi à Dakar que la transition bas carbone dans le secteur des transports est susceptible de générer près de 32 000 emplois par an au Sénégal durant la période 2025-2035. S'exprimant lors d'un atelier consacré aux changements climatiques et à la Contribution déterminée au niveau national (CDN),rapportte l’Aps, le membre du gouvernement a souligné que « la sobriété carbone dans le secteur des transports devrait générer près de 32 000 emplois par an durant la période 2025-2035 », ajoutant que les programmes de modernisation industrielle en cours viendront renforcer ces projections en créant également plusieurs milliers de postes supplémentaires.



Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la troisième CDN du Sénégal, une feuille de route couvrant la période 2025-2035 et fixant les mesures nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des secteurs clés tels que l'énergie, les transports, l'agriculture, l'élevage et la gestion des déchets.



Face à ces opportunités, Aliou Gori Diouf a exhorté la jeunesse à saisir les débouchés offerts par l'activité économique verte. « L’action climatique doit être considérée comme une opportunité d’insertion et d’entrepreneuriat », a-t-il affirmé, en citant notamment les énergies renouvelables, l'agroécologie, l'irrigation solaire, la foresterie, la restauration des écosystèmes et le traitement des déchets comme des viviers majeurs d'emplois durables.