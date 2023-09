18 mesures de l'État pour la rentrée scolaire: les réserves de Babou Diouf du Cusems

Le secrétaire national à la communication du Cadre unitaire du syndicat des enseignants du moyen secondaire (Cusems) a émis des réserves quant aux 18 mesures prises par le Gouvernement de Amadou Ba, vendredi pour permettre une rentrée scolaire 1023/2024 réussie.



« Effectivement le Premier ministre a présidé ce 22/09/2023 un conseil interministériel sur la rentrée.

À l'issue de la dite rencontre,18 mesures ont été prises pour garantir une rentrée scolaire réussie dit-il.

D'abord, nous considérons que le gouvernement devrait plutôt prendre des mesures pour garantir une année scolaire apaisée et non pour une rentrée scolaire réussie. C'est pour cela nous estimons que le gouvernement verse dans la diversion en annonçant de telles mesures eu égard aux nombreux problèmes auxquels les enseignants sont confrontés », à d’emblée indiqué M. Babou Diouf, dans une note parvenue à PressAfrik.



Avant d’enchaîner: « Ainsi, nous estimons que si gouvernement veut une année scolaire apaisée, il doit aller dans le sens d'apporter une réponse positive et définitive aux questions suivantes: La libération de tous les enseignants détenus arbitrairement; La mise en position de stage de tous les enseignants y compris les chargés de cours dans l'enseignement général et de la formation professionnelle; L'extinction du corps des décisionnaires avec effet rétroactif; L'apurement des rappels et des prêts au logement;!La correction du système de rémunération dans la fonction publique; La fin des lenteurs administratives; L'élimination des abris provisoires et des classes à effectifs pléthoriques ».



Monsieur Babou Diouf dit constater, par ailleurs, pour le regretter « que le gouvernement comme en 2021 est sur le point de procéder à un recrutement spécial d'enseignants. Nous dénonçons de façon ferme et catégorique, ce procédé de recrutement qui est une banalisation de la fonction enseignante ».



Il pense que désormais, « tout le monde serait tenté de croire que l'enseignement est à la portée de n'importe qui. Sur ce point, nous exigeons du gouvernement un recrutement par concours puis formation dans les structures étatiques agréées comme la FASTEF , CNEPS, L'INSEPS ET L'URF-SEFS de l'UGB dans les CRFPE »