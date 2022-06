18 migrants morts à Ceuta: HSF condamne et interpelle le gouvernement espagnol et la Cour européenne des droits de l’Homme

Au moins 18 migrants d'origine africaine sont décédés lors d'une tentative d'entrée vendredi matin de près de 2.000 d'entre eux dans l'enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc, selon un bilan actualisé des autorités marocaines.



L’organisation internationale de défense des migrants Horizon sans frontières a condamné "avec la plus grande fermeté la mort de 18 morts migrants dans l’enclave de Ceuta y Mellila".



Boubacar Seye interpelle "le chef du gouvernement Espagnol Pedro Sanchez, la Cour Européenne des droits de l’homme et les Nations Unies pour l’ouverture enquête très sérieuse".



Selon le président de HSF, "ce nouveau drame de l’immigration doit interpeller l’Europe pour une remise en cause dans sa gestion scandaleuse du triptyque (Immigration-Paix- Sécurité). Elle doit s’adapter aux nouvelles donnes des migrations internassions avec des réformes sur l’immigration et le droit d’asile".



Boubacar Seye informe que des migrants Sénégalais seraient parmi les victimes tout en promettant d'y revenir avec plus de détails. Il ajoute: "par ailleurs, nous regrettons encore le silence assourdissant des autorités africaines qui devraient immédiatement diligenter une conférence à l’échelle du continent pour une meilleure prise en charge de sa jeunesse, une richesse devenue fardeau"