1er mai : Le maire de la ville de Dakar Khalifa Sall souhaite une bonne fête à tous les travailleurs et ...

En ce jour du 1er mai je souhaite une très bonne fête à tous les travailleurs et de meilleurs conditions @villededakar #kebetu #senegal #dakar #team221 #1mai2018 pic.twitter.com/pkg1QQgXHT — Khalifa SALL 🇸🇳 (@kas_sall) 1 mai 2018

Le maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall a twitté depuis sa cellule de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss pour souhaiter une bonne fête du 1mai à tous les travailleurs du Sénégal.« En ce jour du 1er mai je souhaite une très bonne fête à tous les travailleurs et de meilleurs conditions », a twitté Khalifa Ababacar Sall.Pour rappel, Khalifa Ababacar Sall, député et maire de Dakar, a été condamné le vendredi 30 mars 2018 à 5 ans de prison ferme dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.