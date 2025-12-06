Budget 2026 : le ministre des Forces armées met l’accent sur la sécurité, les infrastructures et le bien-être des soldats

Le ministre des Forces armées, Birame Diop, a présenté ce samedi le projet de budget 2026 de son département devant l’Assemblée nationale, obtenant l’adoption à la majorité des différents programmes. L’occasion pour lui de réaffirmer la vision du gouvernement sur la sécurité nationale, la montée en puissance des forces armées, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des soldats.



​Le ministre a salué la pertinence des interventions des Commissaires et leurs plaidoyers pour l'augmentation du budget, y voyant un signe de l'intérêt singulier de la Nation pour ses forces armées. Il a insisté sur la nature complexe et multidimensionnelle de la sécurité actuelle, qui englobe les aspects humain, économique, sanitaire, alimentaire, et environnemental.



​« Les députés sont très conscients que la sécurité, au-delà d’être une affaire de techniciens, est une affaire des populations. Il faut s'occuper de la sécurité avant que l'insécurité ne puisse faire surface », a-t-il déclaré.



​Abordant le fléau du terrorisme, le ministre a souligné la nécessité d'une approche globale, rappelant qu'une « distribution injuste de la souffrance crée un terreau fertile pour l'extrémisme violent ». La lutte passe par le développement du Soft Power et la présence de l'État auprès des populations pour contrer le sentiment d'abandon, en parallèle des actions des forces de défense.



​Conditions des troupes et projets d'Infrastructure

​L'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats est apparue comme une priorité. Le ministre est convaincu de l'existence d'un lien fort entre ces conditions et la performance du personnel.



​Pour le logement et la santé, la hausse du budget est notamment justifiée par les travaux d’achèvement de la polyclinique de l’Hôpital Principal et la construction de logements familiaux à Terme Sud.



​Selon le ministre au Camp Idrissa FALL, des négociations sont en cours pour alimenter le camp via le forage existant, tandis que le Génie militaire travaille à l'installation de nouveaux forages pour répondre à l'accroissement de la population et à l'édification de nouvelles infrastructures, comme l'Institut de défense du Sénégal.



​Parlant de l’innovation, l'usine d'assemblage de véhicules tactiques de Diamniadio verra son inauguration en mi-décembre, marquant une étape dans l'autonomie matérielle des forces.



​Le ministre a également noté le Transfert Stratégique. Selon lui, le Camp militaire du Geille de Ouakam a été affecté au Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), suite à une décision du Chef supérieur des Armées.



​Diplomatie militaire et coopération frontalière

​Concernant les opérations de maintien de la paix (OMP), le ministre a réaffirmé que la protection individuelle et collective des éléments reste la première préoccupation, assurant que l'argent restant des dotations revient aux militaires déployés, avec une augmentation graduelle des montants ces dernières années.



​Le Sénégal a également mis en place des « cases culturelles de citoyenneté et de bon voisinage » le long des frontières. Ces structures sont destinées à prévenir les problèmes et à faciliter le dialogue transfrontalier, un modèle qui fait l'objet d'un grand intérêt de la part d'autres pays.



​Sur la question des troupes françaises, le ministre DIOP a souligné leur statut de partenaires d'entraînement et non de responsables de la sécurité. « L’armée sénégalaise a toujours été entièrement responsable de la sécurisation de notre pays », a-t-il martelé. Il a également évoqué une collaboration renouvelée avec l'armée malienne dans le cadre de la commission mixte militaire.

​

​Parlant du Génie Agricole, une brigade de souveraineté alimentaire est prévue, mobilisant des militaires et gendarmes à la retraite pour s'appuyer sur leur intérêt pour l'élevage et l'agriculture.



​Quant à l’éducation, l'investissement dans les Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LINAC) est vital, car « plus le niveau d'éducation est élevé, moins la population recourt à la violence ».



​Par rapport aux contrats Gazo-Pétroliers, le ministre a confirmé que des conventions sont en cours avec la Marine Sénégalaise (pour GTA) et PETROSEN (pour WOODSIDE), lesquelles permettront à la Marine de renforcer significativement sa présence en mer.



​Le ministre des Finances et du Budget, se déclarant « premier fan des forces armées », a pris bonne note du plaidoyer pour l'augmentation budgétaire et a rappelé les crédits supplémentaires ouverts pour 2025 (48 milliards de FCFA).



Il a souligné que l'évolution budgétaire se fera en fonction des besoins manifestés et a invité à une réflexion sur la loi de programmation militaire pour combler d'éventuels "gaps capacitaires" des armées.