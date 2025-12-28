Hélène Tine salue la sobriété de la tournée de Diomaye Faye et y voit un tournant pour la paix en Casamance

La présidente du mouvement pour un Sénégal d’éthique et de travail (MSET), Hélène Tine a livré une analyse sur la récente tournée économique du Président Bassirou Diomaye Faye. Entre sobriété républicaine et espoir de paix définitive, l'ancienne députée y voit un tournant majeur.



Pour Hélène Tine, le premier constat est visuel et symbolique. « Loin des marées de t-shirts, des banderoles à l'effigie du chef et des mobilisations partisanes financées à grands frais, cette tournée en Casamance a brillé par sa sobriété. C’est cela la vraie rupture », a-t-elle martelé, ce dimanche lors de son passage à l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal.



Elle a fustigé les anciennes pratiques où les tournées économiques se transformaient systématiquement en campagnes électorales déguisées, servant souvent de terreau à la transhumance politique. Pour la leader du MSET, « l’absence de folklore renforce la crédibilité de l’État et remet l’action publique au centre des préoccupations ».



Hélène Tine se dit résolument optimiste, malgré les quelques foyers de tension persistants. Selon elle, la stratégie du Président Faye repose sur une logique implacable, un suivi régulier des instructions sur le terrain, un contact direct avec les populations pour restaurer la confiance et faire de la Casamance le véritable grenier du Sénégal.



« La paix durable passe par la relance économique et sociale. Il faut des investissements massifs dans les infrastructures », a telle préconisé. Pour l'ancienne parlementaire, les bases d'une stabilité définitive sont désormais posées. Cependant, elle appelle à la vigilance car selon elle, la réussite de ce nouveau cap dépendra de la capacité du gouvernement à traduire les engagements politiques en réalisations concrètes pour les populations locales.



Hélène Tine voit en Bassirou Diomaye Faye un « président qui préfère l'efficacité des dossiers au bruit de la foule », une approche qu’elle jugé nécessaire pour un Sénégal éthique et travailleur.