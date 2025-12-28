Réseau social
Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu président avec 110 voix sur 197 votants
Ancien dirigeant du Comité national de gestion (CNG, 2020-2024), Bira Sène a été élu ce dimanche 28 décembre président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), au cours d’une assemblée générale, au stade Léopold Sédar Senghor. 

Lors de son élection, Bira Sène a obtenu 110 voix sur 197 votants, soit 55,83%. Il est suivi de Kéba Kanté (70 voix, 35,53%) et de l’ancienne gloire Manga 2 (18 voix, soit 9,13%), tous de la coalition “And Song Daan” (Unis pour tout combattre).

Pour rappel, en 2024, Bira Sène avait perdu son poste de président du CNG au profit de Malick Ngom. 
Charles KOSSONOU

Dimanche 28 Décembre 2025 - 17:06


