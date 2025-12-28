Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu président avec 110 voix sur 197 votants

Ancien dirigeant du Comité national de gestion (CNG, 2020-2024), Bira Sène a été élu ce dimanche 28 décembre président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), au cours d’une assemblée générale, au stade Léopold Sédar Senghor.



Lors de son élection, Bira Sène a obtenu 110 voix sur 197 votants, soit 55,83%. Il est suivi de Kéba Kanté (70 voix, 35,53%) et de l’ancienne gloire Manga 2 (18 voix, soit 9,13%), tous de la coalition “And Song Daan” (Unis pour tout combattre).



Pour rappel, en 2024, Bira Sène avait perdu son poste de président du CNG au profit de Malick Ngom.