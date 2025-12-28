Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu président avec 110 voix sur 197 votants

Ancien dirigeant du Comité national de gestion (CNG, 2020-2024), Bira Sène a été élu ce dimanche 28 décembre président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), au cours d’une assemblée générale, au stade Léopold Sédar Senghor.
Lors de son élection, Bira Sène a obtenu 110 voix sur 197 votants, soit 55,83%. Il est suivi de Kéba Kanté (70 voix, 35,53%) et de l’ancienne gloire Manga 2 (18 voix, soit 9,13%), tous de la coalition “And Song Daan” (Unis pour tout combattre).
Pour rappel, en 2024, Bira Sène avait perdu son poste de président du CNG au profit de Malick Ngom.
Lors de son élection, Bira Sène a obtenu 110 voix sur 197 votants, soit 55,83%. Il est suivi de Kéba Kanté (70 voix, 35,53%) et de l’ancienne gloire Manga 2 (18 voix, soit 9,13%), tous de la coalition “And Song Daan” (Unis pour tout combattre).
Pour rappel, en 2024, Bira Sène avait perdu son poste de président du CNG au profit de Malick Ngom.
Autres articles
-
Touba : lancement du nouveau projet de drainage des eaux pluviales de 65 milliards FCFA
-
Dakar : six (6) individus arrêtés et 272 bouteilles de gaz saisies par la Brigade de Recherches
-
Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie de 10 kg de chanvre indien à Karang
-
Emigration irrégulière : la Marine nationale secourt 93 migrants au large de Dakar
-
Décès de Khar Mbaye Madiaga : l’hommage du ministère de la Culture à la cantatrice