Crise au sommet de l’Etat : l'alerte de Tamba Danfakha sur la fuite des investisseurs

Invité de l’émission « L’Heure du Temps », le président coalition priorité emploi, Tamba Danfakha, a livré une analyse sans concession sur les tensions au sommet de l’État et a alerté sur la fuite des investisseurs. Entre volonté de reprise en main présidentielle et risques d'instabilité économique, l'heure est à l'incertitude.



Pour Tamba Danfakha, le constat est clair, le Sénégal traverse une zone de turbulences institutionnelles. Si l'expert refuse de parler de « duel » au sens strict, il pointe du doigt une mésentente politique profonde entre le Président de la République et son Premier ministre. Une discorde qui dépasse le simple cadre administratif pour toucher au cœur même du fonctionnement de la République.



« Est-ce que c’est le parti qui va décider à la place des juges, des lois, des administratifs ? Ou est-ce qu’on va laisser les lois s’exécuter dans la pure tradition républicaine ? », s'interroge M. Danfakha. Selon lui, le chef de l’État semble avoir choisi son camp en réaffirmant l'autorité des institutions sur les logiques partisanes.



Le retour de « Diomaye Président », le signe d'une reprise en main

L'un des signes les plus probants de cette volonté de rupture avec la tutelle de son Premier ministre est la réactivation de la coalition « Diomaye Président ». Longtemps laissée en sommeil, cette entité politique redevient l'instrument du chef de l'État pour marquer son territoire.



Pour le fondateur du Groupe Kombiko, c’est un message adressé directement au leader du PASTEF : le Président ne souhaite plus lui laisser la responsabilité de désigner les alliés ou les adversaires du pouvoir. « Maintenant c'est moi le chef », résumerait ainsi la posture actuelle du Président, soucieux de sortir d'une gestion perçue comme parfois abusive ou génératrice d'insécurité sociale.



Trois risques majeurs pour le Sénégal

Tamba Danfakha alerte toutefois sur les conséquences lourdes que pourrait engendrer cette situation si elle venait à s'envenimer : La rupture institutionnelle, (le Président pourrait être contraint de se séparer de son Premier ministre si les désaccords internes deviennent ingérables). L'attentisme des investisseurs, (c'est le point le plus critique pour l'économie). « Si je devais investir au Sénégal aujourd'hui, je ne saurais pas qui est mon interlocuteur », déplore M. Danfakha. Le flou sur la répartition réelle du pouvoir (Président fort ou Premier ministre omnipotent) paralyse les flux financiers. L'impact social : Par ricochet, le ralentissement des investissements pèsera directement sur le quotidien et le pouvoir d'achat des Sénégalais.