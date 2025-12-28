Première édition du Ngalu Fuladu à Kolda : une vitrine des potentialités du Fuladu

La ville de Kolda a abrité, ce dimanche 28 décembre, le lancement officiel de la première édition du Ngalu Fuladu, un événement dédié à la promotion de la destination Kolda et, plus largement, de l’espace Fuladu à travers ses riches potentialités économiques et socioculturelles.



Selon Alpha Sadou Gano, professionnel de la communication et de la culture et membre du comité d’organisation, le Ngalu Fuladu se veut un cadre de valorisation d’un territoire souvent perçu à tort sous l’angle de la pauvreté. « Nous devons refuser le statut de pauvreté que l’on cherche à coller au Fuladu. C’est une terre riche, avec d’énormes potentialités économiques et culturelles, mais malheureusement peu valorisées », a-t-il déclaré.



Pour les initiateurs, cet événement ambitionne de changer le narratif autour du Fuladu en mettant en lumière ses atouts agricoles, culturels et humains. Au-delà de cette première édition, le comité d’organisation nourrit une vision plus large : fédérer l’ensemble des pays de l’espace Fuladu, à cheval entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée Conakry.



« Notre objectif est de faire du Ngalu Fuladu Expo un véritable moment de réflexion et d’échanges autour des thématiques du développement, mais aussi un espace de valorisation et d’exposition des produits agricoles et des richesses culturelles de notre terroir », a expliqué M. Gano.



Profitant de cette cérémonie de lancement, il a lancé un appel solennel à l’endroit des acteurs institutionnels, des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des ressortissants du Fuladu, afin qu’ils s’approprient cette initiative. « C’est ensemble que nous pourrons sortir le Fuladu de sa torpeur et lui redonner la place qu’il mérite », a-t-il conclu.



Avec le Ngalu Fuladu, Kolda espère ainsi poser les jalons d’un rendez-vous fédérateur et durable, capable de contribuer au rayonnement économique et culturel de toute la région du Fuladu.