CAN 2025 : victoire historique du Mozambique, le Gabon au bord de l'élimination

Menées de deux buts, les “Panthères” ont réduit l'écart juste avant la pause grâce à l'inévitable et indispensable Pierre-Emerick Aubameyang (45ème+5).

Après le repos, Diogo Calila a redonné deux buts d’avance au Mozambique (52ème). À l'entame du dernier quart d'heure, le Gabon est parvenu à réduire l'écart, encore, via Alex Moucketou-Moussounda (76ème).

Le score n'a ensuite plus évolué jusqu'au coup de sifflet final malgré la domination gabonaise. Le Mozambique remporte donc la première victoire de son histoire à la CAN et grimpe à la troisième place du groupe F (3 points). Le Gabon, lui, reste quatrième (0 point) après cette deuxième défaite de rang

Le Gabon s'est incliné ce dimanche face au Mozambique (2-3), lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dominateurs en première période, les Mambas ont fait la différence avant le retour aux vestiaires grâce à Faisal Bangal, buteur de la tête (37ème), puis Geny Catamo, buteur sur penalty (42ème).