Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAN 2025 : victoire historique du Mozambique, le Gabon au bord de l'élimination



CAN 2025 : victoire historique du Mozambique, le Gabon au bord de l'élimination
Le Gabon s'est incliné ce dimanche face au Mozambique (2-3), lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dominateurs en première période, les Mambas ont fait la différence avant le retour aux vestiaires grâce à Faisal Bangal, buteur de la tête (37ème), puis Geny Catamo, buteur sur penalty (42ème). 
 
Menées de deux buts, les “Panthères” ont réduit l'écart juste avant la pause grâce à l'inévitable et indispensable Pierre-Emerick Aubameyang (45ème+5).
 
 
 
Après le repos, Diogo Calila a redonné deux buts d’avance au Mozambique (52ème). À l'entame du dernier quart d'heure, le Gabon est parvenu à réduire l'écart, encore, via Alex Moucketou-Moussounda (76ème). 
 
Le score n'a ensuite plus évolué jusqu'au coup de sifflet final malgré la domination gabonaise. Le Mozambique remporte donc la première victoire de son histoire à la CAN et grimpe à la troisième place du groupe F (3 points). Le Gabon, lui, reste quatrième (0 point) après cette deuxième défaite de rang
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Dimanche 28 Décembre 2025 - 17:40


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter