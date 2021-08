1ère et 2e journées Éliminatoires Mondial-2022: La FSF veut repousser le match contre le Togo

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, va dévoiler, le 27 août prochain, sa liste de joueurs convoqués pour les matchs contre le Togo et le Congo Brazzaville prévus respectivement le 1er septembre et le 7 septembre 2021, rapporte « Le Quotidien ».



La Fédération sénégalaise de football a saisi la Fifa pour lui demander de repousser la date du match d’au moins 24 heures, à savoir le 2 septembre. Dans un contexte de reprise des championnats européens, Aliou Cissé avait tout prévu sauf jouer le 1er septembre contre le Togo.



Une date qui n’arrange pas le sélectionneur des « Lions » qui n’aura que deux jours pour préparer ce match. Certains de ses cadres risquent d’avoir qu’un seul galop d’entraînement avant de jouer contre les « Eperviers », le mercredi 1er septembre, à 16 heures à Lat Dior. Une programmation qui fait désordre par rapport au plan de préparation du sélectionneur.



Toujours selon « Le Quotidien », des trios tunisien et nigérien seront au sifflet pour les deux matchs des Lions. C’est un trio Tunisien qui va siffler le match Sénégal-Togo du 1er septembre prochain.

C’est un trio Nigérien qui sera au sifflet pour le déplacement des hommes d’Aliou Cissé à Brazzaville, le 7 septembre, à 17 heures.