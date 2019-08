200 000 personnes vaccinées contre le virus Ebola en RDC

Au total, 1 980 personnes sont mortes de la maladie sur 2 950 patients soupçonnés d'avoir été infectés.



Et on a enregistré 2 845 cas cliniquement confirmés.



Il s'agit du deuxième plus grand nombre de décès de l'histoire de la maladie, après l'épidémie qui a fait 11 300 morts en Afrique de l'Ouest en 2014 - 2016.



Le ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS) a déclaré mercredi qu'il financera la fabrication du vaccin expérimental contre Ebola.





Un autre vaccin est disponible, mais les autorités ne l'ont pas encore déployé de peur de semer la confusion dans une population déjà sceptique et parfois hostile.



Ebola semble être sous contrôle dans la ville de Goma, mais le virus est apparu dans d'autres parties du pays.