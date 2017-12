200 milliards des biens mal-acquis : Abdoulaye Baldé exige des noms

Abdoulaye Baldé demande à l’Etat de publier la liste des personnes ayant transigé dans l’affaire des biens mal acquis. En effet, soutient-il, les déclarations d’Aminata Touré, qui a eu à occuper les fonctions de Premier ministre et de ministre de la Justice, ne doivent pas s'en arrêter-là, ce pour ne pas qu’il y ait des suspicions.



A en croire le maire de Ziguinchor et député à l’Assemblée nationale, il n’est en connaissance d’aucune loi de finance rectificative (LFR) faisant état d’une telle manne financière récupérée dans le cadre de cette affaire. D’autant plus que lui-même, figure parmi les personnalités concernées.



Selon M. Baldé, l’Etat doit aller jusqu’au bout en livrant les noms de ceux qui ont transigé. Mais déjà, il fait savoir qu’il n’a versé aucun sous à l’Etat.



Abdoulaye Baldé est d’avis que les Sénégalais ont le droit d’être informés d’autant plus qu’il s’agit de leur argent.