2019 : Cheikh Alassane Sène «le conciliateur» annonce sa candidature

C’est un Cheikh Alassane Sène déterminé qui a fait face à la presse cet après-midi pour annoncer sa candidature. En effet, le leader du Mouvement Dadj Dëpp, qui s’est dit peiné par la situation dans laquelle se trouve le Sénégal depuis son indépendance, a décidé de se positionner pour remplacer le Président Macky Sall, en 2019.



«C’est en homme déçu, comme la plupart d’entre nous, dans la marche de notre pays, que je vous invite à partager avec moi, le fruit de mes analyses», a déclaré M. Sène lors de la conférence de presse qu’il a organisée vendredi pour annoncer sa candidature.



Selon le guide religieux, la morosité dans laquelle se trouve le pays découle de la mauvaise gestion dont il a été victime depuis son indépendance. Raison pour laquelle M. Sène qui ne fait plus confiance aux «politiciens traditionnels », a décidé de s’adresser aux Sénégalais et de leur soumettre son vœu d’établir un monde meilleur dès 2019.



«Au demeurant, il est à regretter que les leaders politiques de notre beau pays ont montré leurs limites. Leur règne est caractérisé par l’incompétence et le pillage de nos ressources. Le constat peut être amer voire insane pour nous Sénégalaises et Sénégalais, mais sans issue, fort heureusement, car l’espérance est toujours permise», a-t-il lancé.



A l’en croire, le bilan des 6 ans de Macky Sall est plus qu’une catastrophe puisque ce dernier les a passés à protéger «son clan », et à mâter ses adversaires politiques. Ce qui ne lui a pas donné le temps de s’occuper réellement des problèmes des Sénégalais. Chose qu’il se promet de rectifier dès son accession au pouvoir. Et cette situation n’est pas seulement l’apanage de du Président Sall, indique-t-il.



«Le conciliateur que je suis, veut vous (les Sénégalais) faire oublier la période Senghor et Dia (…) Je veux vous faire oublier les sombres pages entre Diouf et Wade, entre Wade et Idy, entre Wade et Macky», déclare-t-il.



Avant d’ajouter : «Je veux arrêter les tensions nées des crises politiques aux allures de revanches et de règlements de comptes entre Macky et Karim, entre Macky et Khalifa».



Dans son diagnostic de la situation du pays, Cheikh Alassane Sène arrive à la conclusion que tous les seccteurs sont à genou. Ce qui ne devrait pas être le cas vu les richesses dont regorgent notre sol et notre sous-sol.



Se prononçant sur le parrainage, M. Sène qui déplore cette trouvaille de Macky Sall considère qu’elle peut susciter le désordre. Cependant, il reste convaincu que ce ne sera pas un frein pour sa candidature puisque, informe-t-il, ce que lui ont montré les Sénégalais lors de ses déplacements aussi bein dans le pays qu’à l’extérieur lui donne confiance.