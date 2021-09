20e anniversaire du naufrage du Joola: Macky annonce un "musée mémoire" et un "programme consensuel" avec les familles des victimes

Le chef de l'Etat Macky Sall a instruit son gouvernement de travailler à l’édification d’un ’’Musée-mémoire’’ à Ziguinchor (Sud), où sera célébré, en 2022, le 20-ème anniversaire du naufrage du bateau "Le Joola", autour d’un "programme consensuel", en relation avec les familles des victimes de cette catastrophe maritime.



"Le chef de l’Etat demande aux ministres concernés de préparer, en relation avec les familles des victimes, un programme consensuel de célébration, à Ziguinchor, du 20ème anniversaire du naufrage en 2022 qui sera l’occasion de rendre un hommage national - symbolique et historique, avec l’édification fonctionnelle du Musée-Mémoire dédié aux disparus", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Le Président Macky Sall est revenu sur l’hommage rendu dimanche dernier aux victimes du naufrage du bateau "Le Joola", survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, au large des côtes gambiennes. Ce drame a fait officiellement 1863 victimes.



Poursuivant sa communication, le Président Macky Sall est revenu sur l’hommage rendu par la Nation aux victimes du naufrage du bateau "Le Joola", en s’inclinant devant la mémoire des disparus et en réaffirmant son engagement permanent à marquer davantage la solidarité de l’Etat aux familles des victimes notamment aux orphelins.



Abordant la question liée à l’intensification des programmes de désenclavement et de développement des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, il rappelle qu’il a engagé, "depuis 2012, un programme sans précédent de désenclavement et de développement de ces régions administratives, avec la réalisation notable du Pont sur le fleuve Gambie, le renforcement des dessertes aérienne et maritime des zones sud, à des tarifs accessibles aux populations afin de relancer l’économie locale".



Dans cette optique, le chef de l’Etat invite le gouvernement "à accélérer les travaux du Pont de Marsassoum, de la boucle du Boudié, de celle des Kalounayes ainsi que la réhabilitation programmée de la route Sénoba-Bignona, la réhabilitation/reconstruction rapide des Ponts de Tobor, Emile Badiane, Baïla et Diouloulou", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Il ajoute que le président de la République a également souligné "l’impératif d’intensifier la modernisation des aéroports de Ziguinchor et de Cap-Skiring, tout en intégrant, dans les perspectives stratégiques, les études de faisabilité de l’aéroport international de Tobor".



Le chef de l’Etat rappelle, enfin, au gouvernement, "l’urgence de hâter le lancement et le développement de l’agropole Sud, de même que l’intensification de l’électrification des communes de la région de Sédhiou où il procédera, prochainement lors de sa tournée économique dans cette région, à l’inauguration de l’Hôpital de niveau 2 de 150 lits".