20ème journée de la Ligue 1 sénégalaise : Le Jaraaf nouveau leader, Sonacos 2e, Génération Foot 3e

Le Jaraaf n’a pas raté l’occasion de prendre la première place du championnat, avec le report du match Diambars-Génération Foot.

Vainqueur contre l’AS Douane (0-1), le Jaraaf est le nouveau leader de Ligue 1 (35 pts +11), au sortir de la 20ejournée. C’est Daouda Gueye Diémé (42e), qui a inscrit l’unique but de la partie.

La Douane reste 4e avec 29 points.

L’autre bonne affaire de la journée est réalisée par la Sonacos (35 pts +8). Exemptée au tour précédent, l’équipe de Baol passe aussi devant Génération Foot, avec sa victoire sur l’Us Ouakam (2-0). Avec des réalisations de ses deux meilleurs buteurs, d’Ibrahima Faty et Mamour Niang (7 buts chacun).

Toutefois, Génération Foot (33 pts) compte deux matches en moins par rapport au Jaraaf et à la Sonacos. À noter que c’est la 10e défaite de Ouakam (15e, 3 pts) en 13 matches joués.





Résultats 20e journée

Uso-Sonacos : 0-2

Douane-Jaraaf : 0-1

Casa-Ndiambour : 1-0

Mbour PC-Stade Mbour : 0-0

DSC-Ngb : 0-1

Teungueth-Linguère : 0-1

Diambars-Génération Foot : remis

Exempt : Guédiawaye



Source : Sport221.com