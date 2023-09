21e édition commémoration du Joola : le collectif veut que la gestion du Mémorial-Musée soit confiée aux familles des victimes

La 21e édition de la commémoration du naufrage du bateau «Le Joola» s’est tenue ce mardi 26 septembre 2023 à Ziguinchor en présence d'autorités, de familles et proches des naufragés, ainsi que de rescapés. Cette catastrophe avait fait près de 2000 morts. Le collectif des familles des victimes se réjouit de la réalisation de l’une des plus grandes doléances à savoir la construction du Mémorial-Musée «Le Joola». Il sollicite que la gestion managériale dudit musée revienne aux familles de victimes.



« Pour les réalisations, nous pouvons encore citer, l’érection de ce joli édifice, le Mémorial-Musée «Le Joola» qui symbolise tout l’espoir attendu par les familles depuis deux décennies. Au-delà de son caractère historique mémoriel, nous espérons que ce musée abritera enfin les ossements de nos parents, symbole de cette tragédie pour les libérer de la houle, nous sentir proche d’eux pour recueillir devant leur tombe, pour apaiser notre souffrance et nos cœurs meurtris. Et enclencher enfin, le processus de deuil », a déclaré Sylvie Diediou, porte-parole de l’association des familles des victimes et rescapés du bateau le Joola.



Qui ajoute : « A notre avenir comme familles d’orphelins, de rescapées, de famille de diplômées et compétents sans emplois, ce mémorial est une opportunité pour mettre la priorité sur notre insertion socio-professionnelle dans la gestion et l’administration de ce temple qui est notre maison, afin de solutionner notre véritable problématique du chômage et de répondre au programme Xeyu Ndaw Yi ».



Selon elle, la « sauvegarde de cette vocation mémorielle n’est pas en reste pour la faire vivre de façon structurelle et continuer à lutter contre l’oubli, est une exigence de gestion inscrite dans le long terme ».



C’est pour cette raison, dit-elle, que la « gestion managériale doit revenir aux familles du fait de leurs compétences, leurs expériences et vécus couplés de leur savoir-faire pour la sauvegarde de l’édifice et de la mémoire de 2000 victimes ».



Le collectif des familles des victimes n’a pas manqué de remercier le Président Macky Sall pour son engagement au côté du Joola.



« Monsieur Macky Sall cette démarche serait une suite logique de la finalité de votre court investissement pour être en phase avec l’avenir et le décret d’application de 2010 relative à la loi de 2006. Votre assistance essentielle à aider les familles du Joola. Merci pour votre engagement au côté du Joola et d’avoir compris l’importance de ce combat », a-t-elle confié.