AFC Champions League : Al Nassr de Sadio Mané s'incline (1-0) en finale devant le Gamba Osaka

En finale de l'AFC Champions League Two, Al-Nassr s'est incliné 0-1 à domicile face à Gamba Osaka ce samedi. Les Japonais remportent ainsi l'équivalent asiatique de la Coupe de la CAF ou de l'Europa League.



En Saudi Pro League, Al-Hilal s'est imposé ce samedi contre Neom (2-0) et revient à deux points au classement. Al-Nassr (83 points) devra donc s'imposer jeudi un nul risquant de ne pas suffire ou espérer un faux pas de son rival lors de la dernière journée pour être sacré champion d'Arabie saoudite.



Sadio Mané et Cristiano Ronaldo n'ont toujours remporté aucun grand trophée avec Al-Nassr.