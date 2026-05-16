Championnats d'Afrique d'athlétisme : Amath Faye décroche l’or au triple saut

Après avoir décroché la médaille de bronze au saut en longueur, Amath Faye est monté cette fois sur le toit de l'Afrique en devenant champion d'Afrique du triple saut, grâce à une performance exceptionnelle de 17 mètres.
La 24e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme seniors se déroule du 12 au 18 mai dans la capitale ghanéenne.
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