21e journée Liga : Le Real Madrid gagne à Valence et fait les affaires du FC Barcelone

Qui l'eût cru ? Une victoire du Real Madrid qui fait les affaires du FC Barcelone en Liga. En s'imposant ce samedi sur le terrain de valence (1-4), Zidane et ses hommes donnent une parfaite occasion à leur éternel rival de creuser l'écart avec l'un de ses plus sérieux concurrent au titre de champion, le FC Valence. Ce dernier se verra distancer de 17 points, si les hommes de Valverde gagnent dimanche contre Alaves, lors de la clôture de la 21e journée du championnat espagnol.



Le Real Madrid se refait une petite santé, sur le plan morale avec cette victoire en championnat, après leur élimination en Coupe du Roi par Leganes, mercredi dernier.



Pour rappel Ronaldo a marqué deux fois sur penalty face à Valence et qu'il y a eu deux autres buts de Marcelo et Kroos. Le Real Madrid revient à deux points de la 3e place.