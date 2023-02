22e journée Premier League: Gana Gueye et Everton font chuter Arsenal

Une très grosse surprise pour ouvrir cette 22e journée de Premier League. Sur le papier, la rencontre entre Everton et Arsenal (1-0) laissait présager une victoire aisée des Gunners qui marchent sur l’eau en Premier League et occupent assez logiquement la première place au classement. Dans le sens inverse, Everton est dans les bas-fonds du championnat et n’a plus gagné octobre dernier.



La réalité fut tout autre. Avec un très bon Gana Gueye au milieu de terrain, le nouveau coach Sean Dyche, qui remplace Frank Lampard, réalise un bon coup en battant le leader du championnat. Ce grâce à un petit but de Tarkowski à la 60e minute de jeu.



Everton sort ainsi de la zone rouge en revenant à la 17e place. Tandis que les Gunners donnent à Manchester City de revenir à seulement 2 points en cas de victoire dimanche contre Tottenham.