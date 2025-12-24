CAN 2025 : La Côte d’Ivoire s’impose face au Mozambique grâce à un but d’Amad Diallo

La Côte d’Ivoire a fait son entrée en lice dans la CAN Maroc 2025 face au Mozambique, ce mercredi 24 décembre 2025. La rencontre s’est soldée par une victoire de justesse des tenants du titre sur la plus petite des marges (1-0). Amad Diallo est l’auteur de l’unique but de la partie.



En attendant le match entre le Cameroun et le Gabon, les « Éléphants » prennent la tête du groupe F.