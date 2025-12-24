CAN 2025 : l'Algérie déroule face au Soudan avec un doublé de Riyad Mahrez

L’Algérie a nettement dominé le Soudan, mercredi 24 décembre, pour son entrée en lice dans la CAN 2025 (3-0). Riyad Mahrez et ses coéquipiers prennent la tête de leur groupe.



Les hommes de Vladimir Petkovic n’ont pas eu le temps de douter, grâce à Riyad Mahrez, qui a très vite lancé son équipe en se trouvant à la conclusion d’un joli mouvement collectif (1-0, 2'). Les Verts, longtemps inoffensifs, ont été aidés par Salah Adil, auteur d’un vilain geste et qui a laissé son équipe à dix (39').



Critiqué en Algérie, Mahrez répondu de la meilleure des manières en inscrivant un doublé peu après l’heure de jeu (2-0, 61'). Le tout sous les yeux de Zinedine Zidane, dont le fils Luca a réussi ses débuts en Coupe d’Afrique en se montrant décisif (11', 38'). En fin de match, Ibrahim Maza, auteur d’une entrée en jeu remarquée, a alourdi l’addition (3-0, 85').



L’Algérie prend la tête du groupe E avant de défier le Burkina Faso, qui a renversé plus tôt la Guinée équatoriale dans les toutes dernières minutes (2-1) au terme d’un scénario fou.





Avec Ouest France