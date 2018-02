23e journée Liga : Le FC Barcelone muselé par Getafe au Camp Nou (0-0)

Le FC Barcelone n'a marqué aucun but dimanche, à domicile contre Getafe (0-0), une première pour lui cette saison en championnat. Face à la troisième défense de la ligue, Ousmane Dembélé, de retour de blessure, n'a rien pu lui non plus.



La Liga est ainsi relancée puisque l'Atlético Madrid qui a gagné samedi à Malaga (0-1) est maintenant à 7 point des Catalans.