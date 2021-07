23ème journée ligue 2 : La Linguère à 90 mn de la Ligue 1

Le derby de la Capitale du Rail entre Amitié FC (9ème, 28 points) et Thiès FC (10ème, 24 pts) sera l’une des attractions de la première partie de la 23ème journée de Ligue 2 programmée ce samedi.



Au stade Maniang Soumaré, au cœur de la « Ville aux deux gares », l’ambiance devrait être au rendez-vous de ce duel de prestige. Certes, quel que soit le résultat, Amitié sera toujours devant son protagoniste à l’issue de la journée, mais Thiès FC voudra mettre le turbo pour éloigner la menace des équipe encore plus mal classées.



A l’image du Port, d’ailleurs, premiers non-relégables avec 22 points, les Portuaires pourraient passer devant TFC si cette dernière perdait « la bataille de Thiès ». Mais le Port aura fort à faire face à l’US Ouakam (3ème, 35 pts) qui malgré son retard de 10 points sur la Linguère, ne désespère pas de lui souffler la 2ème place qui donne droit à la montée en L1 (la première étant déjà la propriété de Guédiawaye FC).



Pour la Linguère, il suffit d’une victoire contre le premier relégable Jamono Fatick (13èmeet 20 points) pour accéder à l’élite.



EJ Fatick et DUC qui se suivent au classement se feront face pour un duel qui promet également. Quant à la Renaissance (11ème, 23 pts), elle a intérêt à bien négocier son déplacement chez Demba Diop FC pour ne pas plonger dans la zone de relégation.



La 23ème journée se poursuivra le dimanche 4 et le lundi 5 juillet.



Le programme : Samedi 3 juillet à 17 h : à Massène Sène : EJ Fatick – Duc ;



à Fodé Wade : Demba Diop FC – Renaissance



à Amadou Barry : US Ouakam – Port

à Maniang Soumaré : Amitié FC – Thiès FC



Dimanche 4 juillet à 17 h : à Ibrahima Boye : Guédiawaye FC – Sonacos



à Mawade Wade : Linguère – Jamono de Fatick



Lundi 5 juillet à 17 h à Maniang Soumaré : Africa PF – Keur Madior