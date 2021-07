24ème journée Ligue 1 : Teungueth FC pour le sacre

Les Rufisquois ont raté l’occasion le week-end dernier, en s’inclinant devant à l’US Gorée. Teungueth FC (1er et 47 points) doit s’imposer devant Stade de Mbour peut remporter son premier titre de champion du Sénégal en cas de victoire.



5ème avec 39 points, Diambars peur profiter, ce samedi, de la venue de l’AS Pikine (3ème, 40 pts) dans ses installations de Saly, pour se hisser à la deuxième place du classement de L1, en attendant la suite de la 24ème et antépénultième journée du championnat d’élite. A condition, cependant, d’être plus performant que lors de ses deux précédentes sorties. Car Diambars a aligné 2 défaites qui l’ont considérablement fait régresser au tableau.



Mais l’AS Pikine, virée de cette place de dauphin après son revers à domicile du tour passé contre le Jaraaf, aura à cœur de se repositionner derrière le leader, Teungueth FC. TFC justement (1er avec 47 points) peut faire un pas de plus vers son premier titre en cas de victoire à domicile contre le Stade de Mbour (10ème, 26 points) qui alterne le bon et le moins bon.



La 24ème journée de L1 sera clôturée le dimanche 11 juillet avec les autres matches, dont celui de la peur entre Ndiambour premier non-relégable (23 points) et l’US Gorée premier relégable (21 points).



Le programme de la 24ème journée :



Samedi 10 juillet à 17h à Ngalandou Diouf : Teungueth FC – Stade de Mbour



Stade Fodé Wade : Diambars – AS Pikine



Dimanche 11 juillet à 17h :



Stade Alboury Ndiaye : Ndiambour – Gorée ;



Stade Ibrahima Boye : AS Douanes – Génération Foot ;

Stade Amadou Barry : Jaraaf – Casa Sports ;

Stade Lamine Guèye : Mbour PC – CNEPS Excellence ;



17h30 au Stade Alassane Djigo : NGB – Dakar Sacré-Cœur