25 % des cas mondiaux : l'Afrique subsaharienne en première ligne face à la tuberculose

L'Afrique subsaharienne continue de porter une part significative de l'épidémie mondiale de tuberculose, abritant environ 25 % des cas incidents de la planète, selon les données du Rapport mondial sur la tuberculose 2026 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).





Malgré une baisse de 30 % du taux d'incidence régional entre 2015 et 2025, la région reste confrontée à des défis majeurs, notamment des taux de co-infection au VIH particulièrement élevés qui « dépassent 50 % dans certaines zones de l'Afrique australe ».



Sur le plan des infrastructures de santé et de la protection sociale, les lacunes demeurent criantes d'après ce même rapport de l'OMS.

L'organisation indique que l'indice de couverture des services de couverture sanitaire universelle (CSU) y est le plus bas du monde avec une moyenne de « 51 sur 100 en 2023 », tandis que « moins de 20 % de la population est couverte par au moins une prestation de protection sociale » dans la majorité des pays subsahariens, fragilisant ainsi l'accès aux soins.



Cette vulnérabilité est accentuée par les incertitudes liées au financement international.



Alors que les programmes nationaux dépendent fortement des donateurs externes pour maintenir le cap, le Rapport mondial sur la tuberculose 2026 rappelle que « la poursuite des progrès dépend d'un financement adéquat, de l'engagement politique et du renforcement des budgets nationaux », particulièrement face aux baisses d'aide publique observées.