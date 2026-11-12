Éliminatoires CAN 2027 : le Sénégal surclasse le Soudan (4-1) pour son retour

L'équipe nationale du Sénégal s'est imposée sur le score de quatre buts à un face au Soudan ce jeudi soir, à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Ce large succès permet aux Lions de réussir leur retour dans l'enceinte du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.



Les réalisations sénégalaises portent la signature de Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Ibrahim Mbaye et Pathé Mboup. Cette prestation offensive assure aux hommes du sélectionneur national trois points précieux dans la course à la qualification pour la prochaine phase finale continentale.