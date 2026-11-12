Commerce du plastique au Sénégal : des importations 9 fois supérieures aux exportations et 20 % de produits à risque

Le Sénégal fait face à un important déséquilibre commercial en matière de plastiques, d'après un rapport élaboré pour le projet AFRIPAC par Leander Raes de l'UICN et de GRID-Arendal.



Selon le document, les importations de polymères ont été en moyenne « neuf fois plus élevées que les exportations » pour la période allant de 2017 à 2021. Cette situation entraîne « une quantité de plus en plus importante de plastiques qui restent au Sénégal », alimentant à la fois la consommation nationale et les flux de déchets.



L'analyse détaillée des données douanières du chapitre 39 révèle que les flux d'importation entre 2011 et 2022 sont largement dominés par « 58,82 % du volume des importations qui étaient des plastiques sous forme primaire ». Viennent ensuite « 40,46 % du volume total qui étaient des produits en plastique », tandis que les déchets déclarés ne représentent qu'une fraction minime de « 0,71 % ».



En contrepartie, l'étude met en lumière l'existence d'une industrie de transformation locale dynamique qui réexporte des produits finis et intermédiaires.



Toutefois, cette dynamique pose la question des matériaux d'emballage et des substances ciblées par les traités internationaux, le rapport estimant qu'« environ 20 % des importations et des exportations peuvent inclure des matières plastiques susceptibles d'être identifiées comme des PAP » (produits plastiques problématiques et évitables).



Le rapport souligne que « le volume des importations de plastiques potentiellement problématiques et évitables (PAP) est environ dix fois supérieur à celui des exportations ».



Pour l'avenir, les auteurs rappellent que « c'est un défi pour la mise en œuvre de toute réglementation commerciale concernant un produit plastique spécifique », d'autant plus que « les codes SH ne sont actuellement pas conçus pour suivre ces plastiques spécifiques ».