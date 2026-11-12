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Église catholique : Monseigneur Martin Boucar Tine nommé nouvel évêque de Thiès



Église catholique : Monseigneur Martin Boucar Tine nommé nouvel évêque de Thiès
Le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Martin Boucar Tine à la tête du diocèse de Thiès. Jusqu'à cette nomination, le prélat occupait la fonction d'évêque de Kaolack. La cérémonie officielle d'installation du nouveau pasteur se tiendra le samedi 19 décembre prochain à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, précise la nonciature apostolique dans un communiqué relayé par la radio.
 
À travers cette note, la représentation diplomatique du Saint-Siège formule le vœu que ce nouveau ministère s'inscrive dans un esprit de communion, de foi et de fidélité à l'Église, avec la collaboration fraternelle du clergé, des communautés religieuses et des familles laïques du diocèse de Thiès.
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Jeudi 12 Novembre 2026 - 19:07


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