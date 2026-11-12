Santé publique : le Sénégal prépare un avant-projet de loi pour encadrer la médecine traditionnelle

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a réuni chercheurs, juristes, tradipraticiens et partenaires techniques et financiers durant trois jours afin de finaliser un avant-projet de loi sur la médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative pour la santé (MTCIS), annonce le département ministériel sur sa page Facebook. Cette démarche vise à doter le secteur d’un cadre juridique adapté pour mieux l’organiser, reconnaître officiellement les praticiens, valoriser les savoirs endogènes et garantir la protection des populations.



Malgré les avancées déjà enregistrées dans la réglementation des médicaments à base de plantes, plusieurs pans de cette activité demeurent sans balises juridiques précises, notamment les pratiques des tradipraticiens, la recherche scientifique, l’intégration aux soins de santé primaires ainsi que la préservation de la biodiversité, souligne la même source.



Pour le docteur Mor Diagne, conseiller technique du ministre chargé de la Pharmacie, l’objectif central est de « protéger à la fois les patients, les praticiens et les écosystèmes ». Les recommandations issues de cet atelier seront compilées dans un document de référence pour poursuivre la rédaction finale du texte avant sa soumission à l’Assemblée nationale, précise le ministère.