Crise budgétaire : l’Agriculture recalée à l’Assemblée nationale faute de garanties sur l’élevage et la production nationale

L’avenir de la production nationale et le soutien au secteur pastoral ont cristallisé les débats ce jeudi 12 novembre 2026 à l’Assemblée nationale, aboutissant au rejet du projet de budget 2027 du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage. Lors de l’examen de cette enveloppe de 428,87 milliards de FCFA en autorisations d’engagement et 244,77 milliards de FCFA en crédits de paiement présentée par le ministre Cheikhou Oumar Ba, les députés de la Commission des Finances, élargie à celle des Lois, ont pointé l’insuffisance des réponses apportées aux enjeux structurels du monde rural.



Au-delà des chiffres, les parlementaires ont ouvertement « mis en cause la sincérité budgétaire et la cohérence des prévisions financières » face aux urgences du terrain. Les élus ont notamment interpellé le gouvernement sur « le renforcement de la souveraineté alimentaire, la modernisation du secteur de l’élevage et l’amélioration de la productivité animale », tout en soulevant les difficultés persistantes liées à « l’alimentation du bétail, à la santé animale, à la sécurisation du cheptel, au développement des infrastructures pastorales ainsi qu’à l’accès des éleveurs aux mécanismes de financement ».



Pour les membres de la commission, l’enjeu majeur réside désormais dans la capacité de l’État à « mieux valoriser la production nationale, de développer les chaînes de valeur animales, de maîtriser les importations de produits d’origine animale et de renforcer la résilience des systèmes de production face aux changements climatiques ». Faute d’avoir convaincu sur la pertinence de sa feuille de route financière face à ces impératifs, le département ministériel a vu son projet de budget rejeté à l’issue des délibérations.