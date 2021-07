26ème et dernière journée Ligue 2 : la Linguère oublie ses licences et offre le titre à Guédiawaye FC

Guédiawaye FC est champion de la L2 de football après sa victoire (3 – 2) ce dimanche face à Demba Diop FC lors de la 26ème et dernière journée. Le club de la banlieue de Dakar était en compétition pour le titre avec la Linguère de Saint-Louis, leader avant cette ultime journée. Mais pour avoir fait le déplacement jusqu’à Saly, sur les lieux de son match face à Keur Madior, sans ses licences, les « Samba Linguère » ont perdu le match par forfait et ont, du coup, laissé le titre à GFC. Heureusement que la remontée en L1 était déjà acquise pour la Linguère, sinon ç’aurait été bien ubuesque.



Pour ce qui est de la relégation en National, trois équipes étaient sous la menace, puisqu’Africa Promo F oot était fixée sur son sort depuis belle lurette. Mais, puisque toutes les trois ont joué à fond leurs chances et se sont imposées (EJ Fatick en déplacement chez Thiès FC 3 – 1, la Renaissance contre Africa PF déjà condamnée 4 – 0 et le Port contre le Duc 1 – 0), chacune s’est enrichie de 3 nouveaux points. C’est donc, la moins bien classée avant cette dernière journée, EJ Fatick qui termine 13ème et avant-dernière et sera reléguée en National



Tous les résultats :

Jamono de Fatick – Amitié FC 0 – 0

Thiès FC – EJ Fatick 1 – 3

Renaissance – Africa PF 4 – 0

Port – Duc 1 – 0

Sonacos – US Ouakam 3 – 2

Guédiawaye FC – Demba Diop 3 – 2

Keur Madior – Linguère (non disputé)