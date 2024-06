274 Palestiniens tués dans le raid israélien pour libérer les otages, selon le Hamas

L'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza , au lendemain d'une opération "difficile" ayant permis la libération de quatre otages israéliens. Quatre membres d'une même famille ont été tués et plusieurs autres blessés dans une frappe aérienne qui a touché leur maison à Al-Darraj, selon les médecins de l'hôpital Al-Ahli. Des témoins ont signalé des tirs d'hélicoptères à l'est du camp d'Al-Bureij et des tirs d'artillerie à Deir al Balah, dans le centre, ainsi qu'à Rafah, dans le sud.L'armée américaine a annoncé la reprise de la livraison d'aide humanitaire à Gaza via la jetée temporaire américaine, niant que l'infrastructure ait servi à la libération des quatre otages israéliens d'un camp de réfugiés où le mouvement islamiste palestinien Hamas a fait état de 274 personnes tuées.Hier, l'armée israélienne a annoncé la libération, lors d'une opération militaire "complexe" à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, la libération de quatre otages. Ils avaient été enlevés sur le site du festival de musique electro Nova par le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre. Le ministère de la Santé du gouvernement de la bande de Gaza, dirigé par le Hamas, a annoncé dimanche un nouveau bilan de 37 084 personnes tuées dans ce territoire palestinien depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a huit mois.