29e journée Premier League: Manchester City écrase Liverpool et remet la pression sur Arsenal

Si ce choc entre City et Liverpool ne revêtait pas le même prestige que les saisons précédentes, il était guetté avec impatience, au regard de la rivalité entre les deux équipes et des enjeux de la fin de saison. Et ce sont les Citizens, pourtant vite menés au score, qui l'ont éclaboussé de leur talent collectif et individuel, au point de démolir leur adversaire après la pause.



En attendant le match d'Arsenal, opposé ce samedi à Leeds (16h), les hommes de Guardiola, même privés d'Erling Haaland, forfait, ont frappé fort face à un adversaire qui n'a pas tenu la distance et ont rapetissé à 5 points leur retard sur les Gunners. En revanche, le gouffre entre le deuxième et le sixième s'est élargi : désormais, 22 unités les séparent, indique L’ÉQUIPE.