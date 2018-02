2e Division anglaise : Armand Traoré se signale avec un but dès son premier match avec Cardiff City

L'arrière latéral droit sénégalais Armand Traoré, récemment transféré de Nottingham Forest vers Cardiff City, a débuté sous ses nouvelles couleurs ce mardi lors de la clôture de la 31e journée de Championship (deuxième division anglaise). L'ancien joueur d'Arsenal a même inscrit le premier but de son équipe dès la 34e minute du match contre Bolton Wanderers avant de voir son coéquipier de la défense central Morrison inscrire le 2e but et faire le break avant la mi-temps.



​Si Cardiff City réussit à s'imposer ce soir, il se hisserait à la 4e place du classement et ne serait plus qu'à un petit point d'Aston Villa qui occupe la 2e place directement qualificative en Premier League. Match en cours