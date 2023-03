2e galop des « Lions » : 23 joueurs présents, Pape Guèye à l’infirmerie

L’équipe nationale du Sénégal a effectué mardi sa deuxième séance d'entraînement en direction du match contre le Mozambique, vendredi. Sur les 24 joueurs convoqués, seul Pape Gueye ne s’est pas entrainé.







Selon le quotidien sportif « Stades », le milieu de terrain de FC Séville est arrivé dans la nuit du lundi à mardi, il serait allé directement à l’infirmerie pour des soins.



Il a été touché lors de la dernière journée de Liga contre Getafe (2-0), dimanche.



« On est presque au complet, avec 23 joueurs présents. On a fait une séance assez intéressante ou il y avait beaucoup d’intensité. On a vu que les garçons étaient près pour aborder les 3e et 4e journées des éliminatoires. A l’infirmerie, il n’y a que Pape Guèye. Il a reçu un coup lors de la dernière journée de Liga. On a voulu le ménager. Il rejoindra le groupe demain », a informé Aliou Cissé.



L’avant dernière séance de ce mercredi sera à huis clos, et le sélectionneur aura donc à sa disposition tout son groupe.