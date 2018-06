30e journée Ligue 1 : Diambars, Niary Tally et Casa Sports jouent leur survie

La Ligue 1 sénégalaise joue ce mercredi sa 30e et dernière journée. Et le dernier ticket pour le maintien se joue entre Diambars (31 pts), NGB (33 pts) et Casa Sports (34 pts). Les académiciens de Saly doivent gagner et espérer une défaite ou un nul de NGB mais également d’une large défaite de Casa Sports. Un match nul ou une défaite condamnerait définitivement les protégés de Saër Seck.



Mercredi 13 juin 2018

Stade Lamine Gueye

16h30 : Sonacos (-) Teungueth FC

Stade Léopold Sedar Senghor

16h30 : Jaraaf (-) Linguère

Stade Amadou Barry

16h30 : Guédiawaye (-) Diambars

Stade Aline Sitoé Diatta

16h30 : Casa Sports (-) Mbour

Stade Alboury Ndiaye

16h30 : Ndiambour (-) Dakar SC

Stade Alassane Djigo

16h30 : USO (-) Douane

Stade Caroline Faye

16h30 : Stade de Mbour (-) NGB