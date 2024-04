32es de finale Coupe du Sénégal : DUC surprend USO, TFC, DSC, Gorée et Pikine passent

Le Dakar Université club a éliminé l’US Ouakam mercredi en 32es finale de la Coupe du Sénégal. Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur, Jamono Fatick et AS Pikine se sont qualifiés pour les 16es.



Mercredi, quasiment toutes les équipes de Ligue 1 ont tenu leur rang. Le leader de Ligue 1, Teungueth FC, a éliminé (0-1) l'Union sportive des Parcelles assainies (USPA), club de National 2, grâce à un but de Badara Badji (66').



Dakar Sacré-Cœur (L1) est allé cartonner (0-5) Niaguis (D5, Ziguinhor tandis que Jamono Fatick (L1) s'est imposé (1-2) à Saint-Louis devant Vétérans Rosso (D5). L'AS Pikine, 4e de Ligue 1, a difficilement sorti le Port (N1), puisqu'il a fallu les tirs aux but (1-1, TAB 5-3). C'est à l'issue d'un scénario similaire que HLM de Dakar (6) a remporté (1-1, TAB 10-9) le duel en clubs de Ligue 2 contre Oslo FA (2e).



La surprise est l'élimination de I'US Ouakam (L1) par le Dakar Université Club (DUC), équipe de L2, vainqueur aux tirs au but (0-0, ΤΑΒ 1-3).



Le malheureux finaliste de l'édition 2023, Stade Mbour (L1), s'est directement qualifié pour les 16 de finale après le forfait de Gazelles de Kédougou (National 1).