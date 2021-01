33e congrès de la CDU: 3 candidats en lice pour diriger le parti conservateur d'Angel Merkel

« Je ne me représenterai pas à la présidence de la CDU lors du prochain congrès. Par ailleurs, ce quatrième mandat comme chancelière sera mon dernier. Je ne serai pas candidate à ma succession en 2021. »



Octobre 2018. Angela Merkel sous pression annonce son retrait progressif du pouvoir. Deux mois plus tard, après 18 ans, elle quitte la direction du parti chrétien-démocrate. Sa dauphine, Annegret Kramp-Karrenbauer, l’emporte de justesse face au conservateur Friedrich Merz. Mais AKK fait des erreurs, manque de soutiens au sein de la CDU et annonce en février 2020 qu’elle ne sera pas candidate à la chancellerie et quittera la présidence du parti.



Friedrich Merz est de nouveau candidat, fort de son bon score de décembre 2018. Bien qu’il ait quitté la scène politique pour les affaires il y a une dizaine d’années, le sexagénaire, ennemi juré d’Angela Merkel, reste une référence pour l’aile conservatrice et libérale de la CDU.



Lydia Tittes, 25 ans, le soutient : « La politique migratoire de Merkel en 2015 et 16 est un aspect négatif de son bilan. Beaucoup de nos électeurs nous ont quittés. Cette politique explique pourquoi le parti d’extrême droite AfD est devenu si fort. Elle a récupéré des voix sociales-démocrates en positionnant le parti plus à gauche. Je souhaite une correction pour que la CDU ait un profil plus conservateur. Ce n’est pas une rupture avec l’ère Merkel, mais une césure et c’est tout à fait normal. »